Бритни Спирс поделилась редким фото с сыном, с которым долго не общается

Отношения американской певицы Бритни Спирс со своими сыновьями 15-летним Джейденом и 16-летним Шоном Престоном затрудняются назвать идеальными.

После того, как звезда потеряла опеку детей, они почти перестали общаться. Более того, сейчас ребята заявляют, что устали от слишком откровенных публикаций мамы в Сети и ждут, когда она наконец придет в себя.

Однако сама Бритни не считает себя плохой мамой и надеется, что сыновья все же согласятся наконец-то наладить отношения. В знак подкрепления своих слов Спирс опубликовала фото с сыном Джейденом. На архивном фото папарацци звездная мама несла еще маленького мальчика на руках.

Бритни Спирс с сыном / Фото: instagram.com/britneyspears

Фото в соцсети Бритни оставила без подписи, только добавила смайлики в виде цветов, также закрыла комментарии.

Как пишут западные таблоиды, фотографию певица опубликовала после того, как стало известно, что Джейден и Шон вместе с отцом Кевином Федерлайном переезжают на Гавайи. По словам инсайдеров, Бритни сама дала юридическое согласие на то, чтобы дети переехали в другой штат.

Напомним, Бритни Спирс родила двух сыновей в браке с Кевином Федерлайном, который длился с 2004 по 2007 год. После развода у певицы начались проблемы с алкоголем и наркотиками, поэтому родные поместили ее в реабилитационный центр. В 2008 году суд принял решение передать полную опеку над сыновьями Федерлайна и запретил Бритни посещать детей.

Бритни Спирс с сыновьями / Фото: instagram.com/britneyspears

Позже певица все же имела возможность видеться и общаться с детьми. Однако откровенные публикации звезды в Сети и ее неоднозначное поведение отвлекли детей от Бритни. Масла к огню подлил Федерлайн, опубликовавший в соцсетях кадры, на которых певица кричит на детей и обвиняет в том, что они не хотели проводить с ней время.

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