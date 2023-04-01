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Бритни Спирс подогрела слухи о разводе с Сэмом Асгари откровенными танцами с другим мужчиной

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
690
Время на прочтение
1 мин
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Бритни Спирс подогрела слухи о разводе с Сэмом Асгари откровенными танцами с другим мужчиной

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Звезда наслаждается отдыхом с другом.

Американская певица Бритни Спирс после того, как появилась на публике без кольца, продолжает подогревать слухи о разрыве с Сэмом Асгари.

Звезда отправилась на отдых вместе со своим давним другом и менеджером Кейдом Хадсоном. Они дружат давно и часто проводят время вместе, но последнее видео в Instagram Бритни намекнуло не на дружеские отношения между ними. Через некоторое время Бритни удалила компрометирующее видео со своей страницы, однако на фан-аккаунтах успели распространить кадры со звездой.

На своей странице Спирс показала откровенные танцы с Гадсоном. Певица танцевала в минибикине рядом с менеджером, а он обнимал ее за талию и щупал за ягодицы.

Напомним, в последнее время в Сети начали активно распространяться слухи о разводе Бритни Спирс с ее мужем Сэмом Асгари. На днях фитнес-тренера также увидели на улице без обручального кольца, пока его жена наслаждается отдыхом с другим.

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Дата публикации
Просмотры
690
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