Бритни Спирс подралась с мужем и выгнала его из дома - СМИ

Уже долгое время ходят сплетни, что американская певица Бритни Спирс находится на грани развода с фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Между тем издание TMZ узнало, что супруги вообще не живут вместе. Выяснилось, что пара очень часто ссорится, а Бритни вообще прибегает к рукоприкладству.

На днях певица с кулаками набросилась на своего мужа. Ссора супругов была настолько громкой, что соседи даже вызвали полицию.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Getty Images

После серьезной ссоры Бритни выставила Сэма за дверь, и сам фитнес-тренер был не против, чтобы съехать. Так что сейчас певица не живет вместе с мужем.

Отметим, что слухи о том, что в отношениях пары не все хорошо, ходят уже несколько месяцев. То Бритни умчалась на отдых с приятелем Кейдом Хадсоном и показывала с ним довольно пикантные танцы, то перестала носить обручальное кольцо. Поговаривали, что муж Бритни – Сэм – устал от постоянных скандальных проделок жены.

Бритни Спирс и Кейд Хадсон / Фото: Instagram Бритни Спирс

Хотя сами супруги пытаются делать вид, будто между ними все в порядке. Недавно Сэм опубликовал счастливое видео с женой. Хотя фанаты раскритиковали, потому что он публично не встает на защиту исполнительницы и не опровергает тревожные новости в СМИ. Тем временем сама Бритни опубликовала пост, в котором призналась, что затеяла ремонт. Звезда отмечала, что муж "дал ей волю делать все, что она захочет".

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в июне прошлого года. Пара устроила пышную свадьбу в Калифорнии, куда пригласила немало звезд шоу-бизнеса.

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