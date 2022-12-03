Бритни Спирс показала, как муж романтично поздравил ее с 41-летием

Американская поп-звезда Бритни Спирс 2 декабря отметила день рождения.

Артистке исполнился 41 год. Впрочем, в этот день исполнительница чувствовала себя плохо, о чем рассказала на странице в Instagram. Но муж знаменитости, фитнесс-тренер Сэм Асгари придумал, как поднять настроение жене в этот праздничный день.

Избранник звезды подготовил для нее торт со свечой в виде единички, вероятно, чтобы жена не грустила из-за возраста, засыпал лепестками роз стол и выложил сердечко из свечей. Подарок от мужа Спирс обнародовала в своем фотоблоге:

"Мой муж меня удивил! Я подхватила грипп, он спустился вниз... Он был чертовски милым! Люблю тебя! Это мистер и миссис Асгари", — подписала ролик счастливая Бритни.

Однако поклонников Спирс больше удивило, что с ее голосом на видео и почему ее муж в пальто: "на ее голос наложен эффект какой-то?", "Да ну, это не голос Бритни", "Подождите… он спустился вниз в плаще и шляпе? Похоже, он только что туда пришел. Не похоже, чтобы он спустился вниз", "и куда он идет весь одетый?", "Что-то здесь не так. Пальто, голос, грипп, когда она не выходит из дома... Где бы она ни была, я надеюсь, что она прекрасно провела день рождения".

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, недавно Бритни Спирс снова поделилась своими провокационными обнаженными фото, сделанными на этот раз в ванне. Кроме того, артистка ошеломила своими странными заявлениями.

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