Бритни Спирс показала новый странный танец в гостиной и подала сигнал фанам

Артистка продолжает делать то, что может.

Американская певица Бритни Спирс, которая на днях в эмоциональном посте послала на три буквы тех, кто не доволен ее танцами, записала новый ролик.

На странице в Instagram исполнительница разместила видео с танцами в гостиной под хит Билли Айлиш Bad Guy. Вместе с тем Бритни обратилась к тем, кому не нравятся ее видео и посоветовала тогда просто их не смотреть.

"Пусть сегодня Господь обернет вашу подлую задницу радостью ... PS Красный! PS Это Bad Guy часть вторая. Та же песня, — новый танец. Если вам это не нравится — не смотрите!" — подписала видео Спирс.

Вполне возможно, что на красном цвете исполнительница сделала акцент не просто так. Еще несколько месяцев назад обеспокоенные состоянием Бритни фаны попросили предоставить им хоть какой-то знак, если ей плохо. Как вариант, поклонники предложили в следующем посте надеть артистку что-то красное. Так она и сделала. И не в одном из своих сообщений. Возможно, это еще одно проявление сигнала о помощи.

Напомним, что недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права.

По словам исполнительницы, во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Отец эту информацию опроверг, а суд отклонил просьбу артистки об отмене опекунства.

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