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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1600
Время на прочтение
1 мин

Бритни Спирс показала развлечения с 18-летним сыном и удивила интересным фактом о нем: "Я шокирована"

Артистка потешила фанов редкими кадрами своего материнства.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Бритни Спирс

Бритни Спирс / © Associated Press

Популярная американская певица Бритни Спирс впервые за долгое время показала своего сына Джейдена, с которым примирилась с начала этого года.

В своем фотоблоге артистка опубликовала особые кадры с подростком и показала их развлечения. В частности, звездная мама запечатлела момент, как она едет в кабриолете, которым управляет значительно подросший Джейден. Под легендарную песню Ленни Кравица "Fly Away" Бритни не скрывала своего счастья на большой скорости и иногда разговаривала с мальчиком.

Сын Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Сын Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Кроме того, Спирс похвасталась тем, как быстро подрос и изменился ее сын. Певица призналась, что до сих пор не может прийти в себя от роста парня, который достигает 190 см. Особенно звездная мама обратила внимание на его "гигантские руки".

"Он такой высокий - 190 см, а руки - просто гигантские! Сколько уже времени я в шоке! Это до безумия невероятно и это даже не смешно! Я такая благословенная! Но, пожалуйста, береги также мое сердце!" - подписала кадры 43-летняя артистка.

Сын Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Сын Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Напомним, недавно Бритни Спирс удивила своим поведением на борту самолета и рассказала, как нарушила правила полета.

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Дата публикации
Количество просмотров
1600
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