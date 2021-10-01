Бритни Спирс показала себя полностью обнаженной после того, как освободилась от опеки отца

Артистка решила опубликовать откровенные фото.

Популярная певица Бритни Спирс, которая недавно освободилась от опеки своего отца, показала серию откровенных фотографий.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала довольно соблазнительные фото, на которых изображена полностью обнаженной. Свои пикантные места она скрыла смайликами.

Полностью обнаженная Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

"Игра в Тихом океане никому не навредит", — подписала свои фото артистка.

Полностью обнаженная Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Похоже, Бритни таким образом показала, как радуется тому, что освободилась от опеки своего отца. Наконец-то ее не будут контролировать. Временно будет заниматься делами звезды бухгалтер Джон Забела.

Кстати, некоторые пользователи обвинили артистку в том, что она редактировала свои фотографии. Они заметили кривые стены в ванной. На что исполнительница ответила, что фотошопом не пользовалась.

Полностью обнаженная Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Напомним, недавно жених Бритни Спирс прокомментировал приостановление опеки над ней отца Джейми. Фитнесс-тренер опубликовал фото львицы и обратился к поклонникам звезды, которые начали движение #FreeBritney.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку