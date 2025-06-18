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Бритни Спирс показала своего младшего сына-копию и порадовала его подарком за более чем 200 тыс. долл.
Инсайдер утверждает, что сын звезды недавно завладел новеньким Mercedes.
Популярная американская певица Бритни Спирс показала, как проводит время со своим младшим сыном Джейденом.
Ранее артистка уже делилась с фанами новостью, что воссоединилась с 18-летним юношей после длительной разлуки и сейчас наслаждается с ним летним отдыхом. Так, Бритни продолжила делиться своими материнскими буднями и снова предстала на совместном фото с Джейденом. На снимке невооруженным глазом заметно, что парень уже значительно перегнал свою маму в росте и сильно похож на нее.
Однако, по словам инсайдеров, такая теплая встреча — это не единственный приятный момент в жизни юноши. Как сообщает издание Backgrid, Бритни Спирс в середине июня сделала щедрый подарок Джейдену - новый автомобиль Mercedes SL 63 AMG+. Его стоимость оценивается в 208 тысяч долларов. Папарацци сделали соответствующие фото певицы вместе с сыном-подростком в сервисном центре Mercedes-Benz в Калифорнии, где и состоялось приобретение авто.
Напомним, Джейден Джеймс Федерлайн — один из двух сыновей Бритни Спирс от ее брака с танцовщиком Кевином Федерлайном. После развода в 2007 году опека над детьми была передана отцу, а Бритни долго боролась за возможность видеться с сыновьями. На протяжении лет ее отношения с Джейденом и Шоном Престоном были напряженными, однако в последнее время Спирс начала активно налаживать контакт с детьми, особенно с младшим сыном.