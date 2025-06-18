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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
331
Время на прочтение
1 мин

Бритни Спирс показала своего младшего сына-копию и порадовала его подарком за более чем 200 тыс. долл.

Инсайдер утверждает, что сын звезды недавно завладел новеньким Mercedes.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Бритни Спирс с сыном

Бритни Спирс с сыном / © instagram.com/britneyspears

Популярная американская певица Бритни Спирс показала, как проводит время со своим младшим сыном Джейденом.

Ранее артистка уже делилась с фанами новостью, что воссоединилась с 18-летним юношей после длительной разлуки и сейчас наслаждается с ним летним отдыхом. Так, Бритни продолжила делиться своими материнскими буднями и снова предстала на совместном фото с Джейденом. На снимке невооруженным глазом заметно, что парень уже значительно перегнал свою маму в росте и сильно похож на нее.

Бритни Спирс с сыном Джейденом / © instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс с сыном Джейденом / © instagram.com/britneyspears

Однако, по словам инсайдеров, такая теплая встреча — это не единственный приятный момент в жизни юноши. Как сообщает издание Backgrid, Бритни Спирс в середине июня сделала щедрый подарок Джейдену - новый автомобиль Mercedes SL 63 AMG+. Его стоимость оценивается в 208 тысяч долларов. Папарацци сделали соответствующие фото певицы вместе с сыном-подростком в сервисном центре Mercedes-Benz в Калифорнии, где и состоялось приобретение авто.

Напомним, Джейден Джеймс Федерлайн — один из двух сыновей Бритни Спирс от ее брака с танцовщиком Кевином Федерлайном. После развода в 2007 году опека над детьми была передана отцу, а Бритни долго боролась за возможность видеться с сыновьями. На протяжении лет ее отношения с Джейденом и Шоном Престоном были напряженными, однако в последнее время Спирс начала активно налаживать контакт с детьми, особенно с младшим сыном.

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Дата публикации
Количество просмотров
331
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