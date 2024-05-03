Бритни Спирс после драки в гостинице серьезно травмировала ногу и обвинила в этом маму: "Ненавижу"

Американская певица Бритни Спирс испугала фанатов последними новостями.

Звезда уже долгое время вызывает беспокойство из-за собственного психического состояния. В частности, издание TMZ сообщило об очередном неприятном инциденте с участием Бритни. По их данным исполнительница устроила настоящую драку во время отдыха со своим бойфрендом Полом Ричардом Солизом, который женат и имеет детей.

Это случилось в ночь на 3 мая в одном из голливудских отелей. Посетители вызвали полицию после того, как поднялся крик из номера гостиницы, где звезда устроила громкую вечеринку с возлюбленным. Впрочем, по приезду полиции никаких правонарушений не было обнаружено. Через некоторое время на место приехала карета скорой, которую вызвали из-за криков знаменитости и риска "психического срыва". Как оказалось, между парой возник еще один конфликт, уже "переросший в физическое насилие". Выйдя полуобнаженной из гостиницы, Спирс покинула бойфренда и направилась со своей охраной, отказавшись от госпитализации.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Тем временем в своем фотоблоге Бритни показала последствия стычек и продемонстрировала вывихнутую лодыжку. К тому же, в этом артистка обвинила свою маму. По ее словам, это она виновата в этом неприятном инциденте. И выразила благодарность своему адвокату Мэтью Розенгарту.

"Я знаю, что моя мама была причастна! Я не разговаривала с ней шесть месяцев. Впрочем, она каким-то образом позвонила мне сразу после инцидента до того, как вышли новости! Меня подставили так же, как она это делала тогда! Хотелось бы иметь бабушку и дедушку! Ненавижу! Мне уже все равно, честно. А вот этот мужчина (адвокат – прим. ред.) отличный! Он для меня, как отец, и он помог мне пережить прошлую ночь! Обожаю вас и восхищаюсь, господин Мэтью!", - написала артистка.

Адвокат Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, недавно Камалия после слухов о насилии уехала из Украины и назвала к кому.

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