Бритни Спирс после пьяного ареста загремела в рехаб

Бритни Спирс

Американская известная певица Бритни Спирс загремела в рехаб.

Новость подтвердили представители звезды, пишет Page Six. Отмечается, что 44-летняя исполнительница проходит лечение в реабилитационном центре. Также представители отметили, что это было добровольное желание Бритни Спирс, а не принудительное.

К слову, певица оказалась в рехабе через месяц после того, как ее остановили полицейские в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителям тогда пришлось задержать артистку и доставить в участок. На утро исполнительницу отпустили, однако ее еще ждет суд, который состоится 4 мая.

Бритни Спирс

Представители Бритни Спирс после инцидента сообщали, что она понимает всю серьезность и будет принимать меры, чтобы это не повторились. Между тем родные артистки обещали поддерживать ее в это тяжелое время. Сыновья исполнительницы своего слова придерживаются. Недавно певица впервые за долгое время показалась с Шоном и Джейдоном и раскрыла, как они на нее влияют.