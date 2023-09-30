Бритни Спирс после развода с Сэмом Асгари показала, как ее целует другой мужчина

Американская поп-дива Бритни Спирс после развода со своим мужем Сэмом Асгари не проводит вечера наедине.

Да, на своей странице в Instagram певица показала, как ее нежно целует другой мужчина. Счастливая Бритни позировала рядом с незнакомцем и улыбалась на камеру.

Бритни Спирс с другом / Фото: instagram.com/britneyspears

Однако оказавшееся на фото вместе с исполнительницей ее близкий друг. Об этом Спирс рассказала в публикации, а также поделилась тем, как она переживает развод.

"Я в таком прекрасном месте! Мне так посчастливилось иметь замечательных друзей! Позитивные утверждения для меня сейчас важны! Я говорю это потому, что я переживаю развод, и отражать свое прошлое в книге было, скажем так, нелегко! Я просто говорю! Но я беру один день за другим, учась дышать! Любовь к себе столь невероятно важна! Я проснулась и просто расплакалась, потому что почувствовала благодарность за то, что нахожусь в таком прекрасном месте", — написала Бритни.

Бритни Спирс с другом / Фото: instagram.com/britneyspears

Также по словам певицы, сейчас она ушла в мир соцсетей и пытается быть в курсе всех новостей в этой сфере. По мнению певицы, это интересно, что сейчас у людей есть столько возможностей улучшать свои фото, но и злоупотреблять этим не следует.

"Я подумала о своем отношении между моей жизнью и Instagram на данный момент! Это вызывает привыкание... но, по моему личному мнению, вы начинаете относиться к себе слишком серьезно, когда люди вас бросают. Эй, я не буду рекламировать FaceTune до конца своей жизни, но серьезно, когда у меня бывают дни депрессии, я смотрю и вижу новые приложения, и это заставляет меня чувствовать себя глупой! Я такая: "Ого, это круто!" Я вижу вещи ярче и что из того, что они улучшены! Я просто пытаюсь понять людей, которые говорят, что не участвуют в этом! Но они почему-то полностью защищаются, выдвигая обвинения и умаляя это, говоря, что все фотографии фальшивы и все они отретушированы! Ничего не настоящий... честно говоря, кого это волнует! Если ты такой правильный и совершенный, почему тебя вообще должно волновать, что кто экспериментирует с приложениями на своем телефоне? Зачем даже упоминать об этом? Если ты гораздо лучше этого? Но так ли это? Ну же! Я люблю своего лучшего друга", — высказалась Спирс.

Между тем сама Бритни вообще не стесняется показывать себя такой, как в Сети. На днях певица ошеломила кадрами, на которых обнаженной танцует посреди ванной комнаты.

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