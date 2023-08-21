Бритни Спирс после развода снялась топлес и устроила вечеринку с мужчинами, где ей облизывали ноги

Американская певица Бритни Спирс после развода с мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари, совсем не унывает.

Исполнительница в своем Instagram начала активно делиться пикантными кадрами. Сначала артистка показалась на кровати, где лежала топлесс. Грудь Бритни спрятала одеялом. Пикантные кадры артистка не подписывала.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Уже через час певица снова опубликовала провокационные кадры. Артистка поделилась, что устроила вечеринку. Среди приглашенных были только одни накачанные мужчины. Сначала Бритни, одетая в сапоги и зеленое мини-платье, показала, как один из гостей облизывал ей ноги.

Бритни Спирс на вечеринке / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс на вечеринке / Фото: instagram.com/britneyspears

Затем артистка показала, как куча мужчин держала ее на руках во дворе. Гости раскачивали знаменитость, словно собирались бросить в бассейн.

Бритни Спирс после развода с Сэмом Асгари оторвалась на вечеринке в компании лишь мужчин

Развод Бритни Спирс и Сэма Асгари – что известно

Недавно начали распространяться слухи, что пара, прожившая в браке год, разводится. Впоследствии эту новость подтвердил Сэм Асгари. Говорят, что мужчина ушел от Бритни, потому что они постоянно ссорились, а певица даже поднимала на него руку. Последней каплей для Асгари якобы стало то, что он застал жену, когда она изменяла ему с работниками дома. Между тем экс-супруги не раскрывают подробностей развода, а лишь говорят, что в браке действительно было не все так сладко.

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