Бритни Спирс после развода закрутила новый роман – СМИ

Поговаривают, что именно из-за этого мужчины Сэм Асгари ушел от артистки.

Американская певица Бритни Спирс после развода с фитнес-тренером Сэмом Асгари закрутила новый роман.

По крайней мере, так утверждает издание Us Weekly, со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что исполнительница находится в романтических отношениях с бывшим ее работником Полом Ричардом Солисом, который женат и имеет детей.

Бритни Спирс якобы крайне редко ходит с новым избранником на свидание, вместе они путешествуют в Санта-Барбару, а мужчина две-три ночи в неделю остается в доме знаменитости.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Как утверждают источники, певицу не смущает, что Пол женат и имеет детей. Более того, она уже даже знакома с наследниками избранника и прекрасно с ними ладит.

Тем временем команда Спирс против их романтических отношений. Дело в том, что у Солиса были многочисленные проблемы с законом, из-за чего его пришлось уволить с работы, что касалась ухода за домом исполнительницы.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Кстати, ходили сплетни, что Бритни Спирс закрутила роман с Полом Ричардом Солисом, когда состояла в браке с Сэмом Асгари. Поговаривали, что именно из-за него фитнес-тренер ушел от певицы, потому что застал их вместе в постели. Тогда якобы звезда прекратила их романтические отношения.

Напомним, недавно Бритни Спирс удивила неожиданными подробностями из своей личной жизни. Исполнительница призналась, что у нее были романтические отношения с актером Беном Аффлеком, и даже показала их совместную фотографию.

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