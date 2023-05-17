Бритни Спирс после серьезной ссоры с мужем смутила странными танцами в купальнике

Американская певица Бритни Спирс смутила поведением после того, как подралась с мужем и выставила его за дверь.

Бритни устроила странные танцы и показала соответствующий ролик в Instagram. Исполнительница на видео появилась в бикини и надела шляпу и ковбойские сапоги. Также артистка показала и другой образ.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни надела сапоги, розовый топ и плавки и снова стала странно двигаться. Поклонники очень сильно переживают за своего кумира. Фанаты убеждены, что таким образом Спирс показывает, что у нее случились неприятности и она переживает не самый лучший период.

Тем временем сама Бритни не дает никаких комментариев. Исполнительница даже видео не подписывала. Единственное, что после серьезной ссоры с мужем Сэмом Асгари знаменитость засветилась в компании приятеля Кейда Хадсона. В частности, артистка показалась в его объятиях у дерева, украшенного красными сердечками.

Бритни Спирс и Кейд Хадсон / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, на днях в СМИ появилась информация, что Бритни не живет вместе с мужем Сэмом Асгари. Говорят, что исполнительница подралась с ним и выставила его за дверь. Однако и сам фитнес-тренер охотно собрал вещи и уехал. Якобы мужчина устал от постоянных скандальных проделок жены и ссор, которые возникают между ними.

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