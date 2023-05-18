Бритни Спирс, после ссоры с дракой с мужем, озадачила позитивным видео с их объятиями и поцелуями

Артистка поблагодарила мужа за то, что он каждый день вдохновляет ее.

Жизнь американской поп-звезды Бритни Спирс окутана многими слухами и догадками. В частности, и личная жизнь.

Пока злые языки обсуждают развод певицы с 29-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари, Спирс транслирует совершенно противоположное. На фоне слухов о разрыве с мужем Бритни запостила в Instagram новое, позитивное видео.

В нем Спирс появляется с мужем на фоне арки из цветов. Супруги обнимаются и горячо целуются. Влюбленные выглядят абсолютно счастливыми, поэтому разводом там и не пахнет. Более того, исполнительница поблагодарила мужа за то, что он каждый день ее вдохновляет:

"Ладно, я так горжусь своими цветами! Я была достаточно скромной относительно своего дома! Делаю перепланировку своего дома! Я чувствую себя счастливой быть с таким невероятным мужчиной, который вдохновляет меня каждый день!" – написала под видео Бритни.

Напомним, что несколько дней назад в СМИ появилась информация, что Бритни Спирс серьезно поскандалила со своим мужем Сэмом Асгари. Поговаривают, что супруги даже подрались, после чего Спирс выгнала Сэма из дома.

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