Бритни Спирс после заявления в суде извинилась перед поклонниками за двухлетнюю ложь: "Мне было неловко"

Бритни Спирс после заявления в суде извинилась перед поклонниками за двухлетнюю ложь: "Мне было неловко"

Певица сделала эмоциональное сообщение в своем фотоблоге.

Популярная певица Бритни Спирс, которая борется за свою независимость от отца, вышла на связь с поклонниками.

Так, 39-летняя звезда в своем Instagram опубликовала эмоциональное сообщение, в котором извинилась перед своими подписчиками за двухлетнюю ложь.

В откровенной публиукации артистка заявила, что хочет рассказать маленький секрет, и подчеркнула, что все люди мечтают жить, как в сказке. Однако она не может так охарактеризовать свою судьбу, поэтому и извинилась за то, что в течение двух лет имитировала счастливую жизнь.

"Я верю, что люди хотят сказочной жизни. И судя по тому, что я писала в соцсети, моя жизнь віглядела просто замечательно. Я думаю, что это то, к чему мы все стремимся ... Я прошу прощения за то, что притворялась, будто последние два года со мной все в порядке. Я сделала это из-за своей гордости, и мне было неловко делиться тем, что со мной произошло. Но будем честны: кто не хочет выставлять свою жизнь в позитивном ключе? Хотите верьте, хотите нет, но притворство, что все якобы хорошо, мне помогло ", — отметила Спирс.

Звезда также рассказала историю своей матери, которая в плохих ситуациях не показывала свои переживания, чтобы не расстраивать детей.

Также читайте Запрещали беременеть и давали наркотики: известные звезды поддержали Бритни Спирс в деле против опекунства ее отца

Бритни еще раз подчеркнула, что жила в аду и больше не хочет создавать иллюзию счастливой жизни.

"Я решила опубликовать это сообщение, потому что, черт возьми, прошла через ад. Я чувствую, что Instagram стал моей отдушиной, чтобы делиться и просто почувствовать, что я важна, несмотря на то что я пережила. И это сработало. Теперь я решила начать читать больше сказок ", — подытожила звезда.

Поклонники в комментариях выразили слова поддержки Бритни и поблагодарили за откровенность.

Спасибо, что вы говорите свою правду. Вы заслуживаете того, чтобы прожить жизнь на ваших условиях!

Оставайся сильной, Бритни!

Ты смелая легенда, известнее, чем любой сказочный персонаж! Продолжай, королева! Мы поддержим тебя на всем пути!

Напомним, вчера весь мир схолихнув выступление Бритни Спирс в суде по делу об освобождении ее от опеки отца. Звезда дала показания, что не может больше жить в рамках конролю своего отца и отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку