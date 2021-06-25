Бритни Спирс после заявления в суде извинилась перед поклонниками за двухлетнюю ложь: "Мне было неловко"

Певица сделала эмоциональное сообщение в своем фотоблоге.
Популярная певица Бритни Спирс, которая борется за свою независимость от отца, вышла на связь с поклонниками.
Так, 39-летняя звезда в своем Instagram опубликовала эмоциональное сообщение, в котором извинилась перед своими подписчиками за двухлетнюю ложь.
В откровенной публиукации артистка заявила, что хочет рассказать маленький секрет, и подчеркнула, что все люди мечтают жить, как в сказке. Однако она не может так охарактеризовать свою судьбу, поэтому и извинилась за то, что в течение двух лет имитировала счастливую жизнь.
"Я верю, что люди хотят сказочной жизни. И судя по тому, что я писала в соцсети, моя жизнь віглядела просто замечательно. Я думаю, что это то, к чему мы все стремимся ... Я прошу прощения за то, что притворялась, будто последние два года со мной все в порядке. Я сделала это из-за своей гордости, и мне было неловко делиться тем, что со мной произошло. Но будем честны: кто не хочет выставлять свою жизнь в позитивном ключе? Хотите верьте, хотите нет, но притворство, что все якобы хорошо, мне помогло ", — отметила Спирс.
Звезда также рассказала историю своей матери, которая в плохих ситуациях не показывала свои переживания, чтобы не расстраивать детей.
Бритни еще раз подчеркнула, что жила в аду и больше не хочет создавать иллюзию счастливой жизни.
"Я решила опубликовать это сообщение, потому что, черт возьми, прошла через ад. Я чувствую, что Instagram стал моей отдушиной, чтобы делиться и просто почувствовать, что я важна, несмотря на то что я пережила. И это сработало. Теперь я решила начать читать больше сказок ", — подытожила звезда.
Поклонники в комментариях выразили слова поддержки Бритни и поблагодарили за откровенность.
- Спасибо, что вы говорите свою правду. Вы заслуживаете того, чтобы прожить жизнь на ваших условиях!
- Оставайся сильной, Бритни!
- Ты смелая легенда, известнее, чем любой сказочный персонаж! Продолжай, королева! Мы поддержим тебя на всем пути!
Напомним, вчера весь мир схолихнув выступление Бритни Спирс в суде по делу об освобождении ее от опеки отца. Звезда дала показания, что не может больше жить в рамках конролю своего отца и отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.