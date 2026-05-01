Бритни Спирс поймали за рулем под хмельком: что решили прокуроры и какие условия выдвигают

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Американской поп-звезде Бритни Спирс официально инкриминировали управление автомобилем в состоянии опьянения после инцидента в начале марта.

В то же время в деле появился шанс избежать сурового наказания — прокуроры готовы предложить артистке альтернативный вариант, который не предусматривает тюремного заключения.

Как сообщает медиа The New York Times, в случае ее принятия Спирс признает вину в неосторожном вождении с употреблением алкоголя или наркотиков и взамен получит год испытательного срока вместо реального срока. И все же ее могут обязать оплатить штрафы.

Лояльность правоохранителей объясняют рядом обстоятельств. В частности, отсутствие у певицы подобных правонарушений, незначительный уровень алкоголя в крови, а также отсутствие ДТП и пострадавших. К тому же звезда добровольно дала согласие на пребывание в рехабе.

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Суд по этому делу запланирован на 4 мая этого года. При этом личное присутствие исполнительницы не является обязательным — ее может представлять адвокат.

После инцидента Спирс добровольно обратилась в реабилитационный центр. По данным источников, на это решение повлияли ее сыновья — Шон и Джейден, которые хотят, чтобы мать позаботилась о своем здоровье.

Напомним, 4 марта полиция остановила автомобиль BMW, который двигался по трассе в Калифорнии, США, с нарушениями. После проверки певицу задержали и проверили, но уже через несколько часов отпустили. Впоследствии материалы дела передали в прокуратуру, которая и выдвинула официальные обвинения.

