Бритни Спирс пожаловалась на утреннюю тошноту: "Были такие ощущения во время беременности"

Звезда отдыхает со своим юным бойфрендом на Гавайских островах.

Американская поп-дива Бритни Спирс пожаловалась на плохое самочувствие.

К слову, в своем Instagram звезда рассказала, что ее уже месяц тошнит утром. Бритни поделилась, что, такие же ощущения она испытывала во время беременности.

"Кажется, у меня какой-то вирус. Эти ощущения – похожие на беременность. Я испытывала такое, когда была беременной. Эта тошнота – это ужасно. Я просыпаюсь, меня тошнит. Но я пытаюсь вести полноценную жизнь: хожу в спортзал и вечером на танцы. Это уже длится месяц. Я похудела на два кило", – рассказала Спирс.

Кроме того, исполнительница пожаловалась на папарацци. Они постоянно следят за ней и портят отпуск. К слову, Бритни сейчас отдыхает со своим молодым бойфрендом на Гавайских островах.

"Мне нравится отель и еда. Но я хочу, чтобы эти папарацци исчезли. Они портят мне отдых тем, что постоянно хотят сделать снимки. Может, я хотела бы ходить голой", — пожаловалась Бритни.

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