Бритни Спирс предстала перед судом за вождение в нетрезвом виде: как наказали певицу

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс предстала перед судом за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Судебное заседание состоялось 4 мая. В суде артистка лично не появилась, вместо этого ее интересы представлял адвокат. Как пишет Page Six, исполнительнице удалось избежать сурового наказания. В частности, Бритни через своего адвоката признала себя виновной, что повлияло на рассмотрение дела.

Наконец, исполнительница получила 12 месяцев условно. Это так называемый испытательный срок на год. Также Бритни Спирс должна заплатить штраф в размере 571 доллара и в течение следующих трех месяцев пройти лечение в реабилитационном центре от алкогольной и наркотической зависимости.

Кроме того, в случае остановки полицейскими, исполнительница должна пройти тест на наличие в ее организме алкоголя или наркотиков, а ее авто могут обыскать.

"Бритни взяла на себя ответственность за свое поведение. Она сделала значительные шаги для внедрения позитивных изменений, что четко отражено в решении окружного прокурора округа смягчить обвинения по этому делу и закрыть дело о вождении в нетрезвом состоянии. Бритни ценит эту свободу действий, а также благодарна за полученную поддержку", - говорится в заявлении адвоката артистки.

Между тем прокурор тоже прокомментировал закрытие дела. Отмечается, что артистка получила наказание в смягченном виде, поскольку таким образом она сможет лечить свое психологическое здоровье и избавиться от зависимостей.

Напомним, в начале марта Бритни Спирс задержали полицейские. Оказалось, что артистка была за рулем авто в состоянии опьянения. Наконец, ей назначили суд.

