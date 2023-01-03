Бритни Спирс продает роскошный особняк, в котором планировала построить новую жизнь – СМИ

Американская поп-звезда Бритни Спирс будет продавать роскошный особняк, который она приобрела сразу после свадьбы с фитнес-тренером Сэмом Асгари.

В частности, в доме, который стоил артистке 11,8 миллиона долларов, исполнительница планировала начать новую жизнь. Интересно то, что особняк расположен неподалеку от дома экс-мужа Бритни Кевина Федерлайна, где он проживает с их двумя сыновьями.

Источники, близкие к Спирс, рассказали изданию TMZ, что в 2023 году звезда планирует избавиться от роскошного дома. Причиной тому стало то, что особняк Бритни просто не понравился.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Планируется, что артистка вместе с мужем вернется в свой дом, который она приобрела в 2015 году за 7,5 миллиона долларов.

Напомним, недавно Бритни изрядно взволновала поклонников. Она заявила, что сменила свое имя и рассекретила, на какое именно.

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