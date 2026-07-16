Бритни Спирс проигнорировала важное событие сыновей и болезненно их разочаровала — СМИ

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

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Американская певица Бритни Спирс очутилась в центре новой семейной драмы.

Так, сыновья звезды — 20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден — обиделись на мать из-за того, что она не приехала поддержать их во время дебюта на подиуме на Неделе моды в Париже. По информации инсайдеров, ребята заранее просили Бритни быть рядом в этот важный для них день, однако артистка осталась в Лос-Анджелесе. Впоследствии она объяснила свое отсутствие страхом перед перелетами, но такое оправдание сыновей не убедило.

«Они неоднократно давали ей понять, как важно для них, чтобы она приехала и поддержала их», — рассказал источник изданию RadarOnline из окружения семьи.

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Бритни Спирс с сыновьями / © instagram.com/britneyspears

Как утверждают источники, Шон и Джейден не поняли позиции матери, ведь она регулярно путешествует на самолете по всему миру с целью отдыха. Дополнительное непонимание вызвало и недавний пост 44-летней Бритни в Instagram, в котором она намекнула на желание иметь еще одного ребенка.

По словам источников, этот случай стал серьезным ударом для братьев, пытавшихся в последнее время возобновить отношения с певицей после многолетнего отчуждения. Они надеялись, что их связь постепенно налаживается, однако после инцидента в Париже снова дистанцировались от матери.

Напомним, после потери Бритни Спирс опеки над детьми в 2007 году Шон Престон и Джейден жили вместе с отцом Кевином Федерлайном. В последнее время они сделали несколько шагов навстречу матери, однако, по словам инсайдеров, новое разочарование поставило их примирение под угрозу.

Напомним, недавно дочь певицы Оли Поляковой Маша после длительной разлуки с мужем-иностранцем показалась у него в США. Парень сделал признание о своей жене.

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