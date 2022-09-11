Бритни Спирс прокомментировала конфликт с сыновьями: "Я чувствовала, что огромная часть меня умерла"

Отношения между Бритни Спирс и ее сыновьями в последние годы были очень напряженными. Масла в огонь добавило недавнее интервью младшего сына певицы, 15-летнего Джейдена Федерлайна, в котором подросток заявил, что ждет пока мама психически выздоровеет.

Слова сына оказались очень обидными для Бритни, потому она тоже решила поделиться своим взглядом на ситуацию. Исполнительница заметила, что раньше очень много времени проводила со своими детьми, однако этому помешал ее бывший муж, пытавшийся уменьшить общение мамы с сыновьями.

Фото: instagram.com/britneyspears

"Когда им было от шести до девяти лет, они были у меня в 70 процентах случаев, и, конечно, с тех пор как они ушли, я чувствовала, что огромная часть меня умерла. В буквальном смысле, у меня больше нет цели – они были моей радостью, они были для меня всем. Они были тем, ради чего я жила. А потом вдруг они исчезли, и мое сердце как будто перестало биться", — заявила Спирс в Instagram.

Певица считает, что сыновья учили по отношению к ней нечестно и действительно она всегда хотела быть хорошей мамой для них.

Фото: instagram.com/britneyspears

"Я не понимаю, как так просто они смогли вычеркнуть меня, я действительно этого не понимаю", – призналась Бритни.

Сыновья заверили, что готовы пойти на примирение с мамой, когда она наконец перестанет публиковать слишком откровенные фото в Сети и начнет прислушиваться к своим детям.

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