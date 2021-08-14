Бритни Спирс радостно станцевала на видео после отказа отца быть ее опекуном

Артистка порадовала поклонников.
Американская певица Бритни Спирс, отец которой недавно отказался быть ее опекуном, продолжает радоваться своей маленькой победе.
На своей странице в Instagram 39-летняя исполнительница опубликовала видео, в котором энергично станцевала под веселую песню. На видеоролике звезда красуется в черном обтягивающем комбинезоне в мелкую сетку.
Поклонники же в свою очередь заметили, что таким образом она реагирует на заявление ее отца о том, что он отказывается быть ее опекуном. В частности, в комментариях писали следующее:
- Наконец-то ты счастлива!
- Когда узнала, что Джейми не будет твоим опекуном
- Танец свободной!
- Наконец-то ты свободна!
Отметим, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом в 2020 году сторонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фанаты восстановили движение #FreeBritney, которое начали еще в 2009-м.
В июне этого года Бритни впервые сделала публичное заявление в зале суда. Певица рассказала, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.
Впрочем в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под опекунством отца. Однако звезда продолжала и дальше бороться за свои права. И вот наконец-то отец певицы Джейми Спирс заявил, что согласен отказаться от прав опеки над дочерью.