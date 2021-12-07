Бритни Спирс рассекретила, куда ее свозил любимый впервые после освобождения из-под опекунства

Артистка показала кадры с празднования своего 40-летия.

Американская поп-звезда Бритни Спирс рассекретила, куда жених, фитнесс-тренер Сэм Асгари свозил ее на день рождения.

Как известно, 2 декабря артистке исполнилось 40 лет. По этому случаю Бритни, которая недавно была освобождена из-под 13-летнего опекунства отцом Джейми Спирсом, отправилась в путешествие.

Отметим, что впервые за 13 лет Спирс покинула пределы США. Раньше исполнительница демонстрировала, как именно провела праздник. Теперь же не просто показала новые кадры со дня рождения, но и призналась куда любимый ее повез.

"Мексика была великолепна", — подписала ролик Бритни.

В нем певица также показала, как много разноцветных вкусностей Сэм ей презентовал. Кроме того, звезда очаровала красотой местных пейзажей.

Читайте также: