Бритни Спирс рассказала о возобновлении общения с 18-летним сыном, которого не видела три года

Американская певица Бритни Спирс продолжает делиться, как возобновила связь с младшим сыном Джейденом от экс-мужа Кевина Федерлайна.

В частности, в своем Instagram артистка опубликовала фото с юношей. На снимках Джейден позировал на фоне пустыни в джинсах и красной футболке. На кадрах можно заметить, как сейчас выглядит младший сын исполнительницы.

Сын Бритни Спирс – Джейден / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс поделилась, что до сих пор не верит, что смогла восстановить утраченную связь с Джейденом. Они не виделись около трех лет, артистка в шоке от случившегося. Как говорит певица, юноша стал значительно старше. Также Спирс убеждена, что 18-летний Джейден умнее ее. Кроме того, она очень благодарна сыну, который пошел ей на встречу.

Сын Бритни Спирс – Джейден / Фото: instagram.com/britneyspears

"Мой навсегда! Странно, что мы как близнецы, но он мальчик, а я девочка! Он мой, я не видела его два с половиной года, а может и три! Я в шоке! Он вернулся и будто старше и умнее меня! Он мужчина, и я плачу каждый день через чудо", — призналась артистка.

Сын Бритни Спирс – Джейден / Фото: instagram.com/britneyspears

Отметим, Бритни Спирс воссоединилась с сыновьями еще на Рождество, о чем она объявила в фотоблоге. Они не виделись и не общались более двух лет.

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