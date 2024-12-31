Бритни Спирс рассказала о возобновлении общения с 18-летним сыном, которого не видела три года

Артистка до сих пор полна эмоций.
Американская певица Бритни Спирс продолжает делиться, как возобновила связь с младшим сыном Джейденом от экс-мужа Кевина Федерлайна.
В частности, в своем Instagram артистка опубликовала фото с юношей. На снимках Джейден позировал на фоне пустыни в джинсах и красной футболке. На кадрах можно заметить, как сейчас выглядит младший сын исполнительницы.
Бритни Спирс поделилась, что до сих пор не верит, что смогла восстановить утраченную связь с Джейденом. Они не виделись около трех лет, артистка в шоке от случившегося. Как говорит певица, юноша стал значительно старше. Также Спирс убеждена, что 18-летний Джейден умнее ее. Кроме того, она очень благодарна сыну, который пошел ей на встречу.
"Мой навсегда! Странно, что мы как близнецы, но он мальчик, а я девочка! Он мой, я не видела его два с половиной года, а может и три! Я в шоке! Он вернулся и будто старше и умнее меня! Он мужчина, и я плачу каждый день через чудо", — призналась артистка.
Отметим, Бритни Спирс воссоединилась с сыновьями еще на Рождество, о чем она объявила в фотоблоге. Они не виделись и не общались более двух лет.
Читайте также: