Бритни Спирс расскажет больше жутких подробностей об опекунстве отца

Артистка заявила, что о многом молчит.

Американская певица Бритни Спирс, которая в начале июля проиграла в суде и осталась под опекунством отца, собирается рассказать больше жутких подробностей о его издевательствах.

Так, в суде звезда ошеломила, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, ее якобы заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Теперь исполнительница заявила, что не все сказала. На странице в Instagram 39-летняя знаменитость написала, что не может "полностью двигаться дальше", пока она "не скажет все, что ей нужно было".

"Итак, я сказала, что "жизнь продолжается" в одном из моих недавних постов, но это всегда легче сказать, чем сделать!!! Я думаю, мы все знаем, что я никогда не смогу отпустить и полностью двигаться дальше, пока не скажу все, что мне нужно было сказать... И я даже не близко! Мне так долго говорили молчать о некоторых вещах, и я наконец-то чувствую, что вот-вот доберусь", — добавила она.

В комментариях фанаты поддержали кумира и призвали не молчать.

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Заметим, неделю назад поп-звезде разрешили самостоятельно нанять адвоката. Теперь дела в суде певицы защищать известный звездный адвокат Мэтью Розенгарт. Во время разговора с журналистами Розенгарт заявил, что будет работать "агрессивно и быстро", чтобы освободить Спирс из-под опекунства отца Джейми Спирс.

Напомним, на днях бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как ее пичкали наркотиками с противозачаточными. В артистки были галлюцинации.

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