Бритни Спирс растрогала подарками для 18-летнего сына, который вернуося к ней после лет разлуки

Популярная американская певица Бритни Спирс показала, как отметила новогодние праздники.

В своем фотоблоге артистка поделилась атмосферными кадрами собственного украшенного дома. И поделилась, что праздники она посвятила исключительно семье. Ведь известно, что недавно после продолжительной разлуки с сыновьями певица воссоединилась с ними и примирилась.

На Рождество Бритни для своих детей подготовила ряд подарков. Для своих поклонников она показала, как 18-летний Джейден распаковывает коробку и достает новую рубашку. Звезда не скрывала своих эмоций и сказала, что сыну непременно подойдет новая вещь. На что юноша после осмотра одежды ответил благодарностью и взаимной любовью.

Бритни Спирс с семьей / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс с семьей / Фото: instagram.com/britneyspears

К слову, в публикации Спирс написала об истинной преданности всех матерей и уважении к ним: "Мамы заслуживают намного больше уважения, чем получают в эти дни". Интересно, что ранее исполнительница делилась, что в гости к ней также приехал и старший сын, однако пока она его не показывает.

Напомним, недавно Бритни Спирс делилась впечатлениями после того, как ее младший сын Джейден сделал шаг на встречу примирению. Она также призналась, что ее восхищает в нем.

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