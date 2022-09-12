Бритни Спирс разочаровала фанов заявлением о своей карьере: "Я травмирована на всю жизнь"

Поп-дива Бритни Спирс не может прийти в себя после 13 лет на попечении отца.

После долгих лет опеки отца Бритни Спирс получила немало психических и эмоциональных потрясений. Даже сейчас, по словам исполнительницы, она не может чувствовать себя уверенной и спокойной.

На фоне постоянных стрессов и давления со стороны посторонних людей Спирс заявила, что возможно не сможет вернуться к своей карьере, чем очень разочаровала фанов. Об этом певица написала под очередной откровенной фотографией в Instagram, но позже удалила запись.

"Я травмирована на всю жизнь, и да, я чертовски зла, и нет, я, вероятно, больше не буду выступать, просто потому что я упряма и я достигну своего", — написала 40-летняя звезда.

Бритни Спирс на фестивале ROCK IN RIO III (2001 год) / Фото: Getty Images

Спирс вспомнила, как при бешеной популярности она даже не имела возможности добавить свои замечания к песням или выбрать эффекты для клипов. По словам певицы, за всю карьеру у нее была только одна работа, которая ей нравилась — "Work Bitch" 2013 года.

К тому же звезда отметила, что на сцене в окружении худеньких танцовщиц всегда чувствовала себя униженной и неуверенной.

В конце своего сообщения Бритни довольно эмоционально обратилась к своему отцу, Джеймсу Спирсу.

"Поцелуй мою чертову задницу, мать твою, ты чертов ублюдок", — написала певица своему 70-летнему отцу вместе с эмодзи персика.

Фото: Getty Images

Ранее Бритни Спирс прокомментировала скандальные заявления ее сыновей об отношениях с ней и психическом состоянии певицы.

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