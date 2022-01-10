Бритни Спирс разозлила молодого жениха своими очередными обнаженными фото

Артистка снова запостила горячие кадры.

Американская поп-дива Бритни Спирс после освобождения от многолетнего попечительства своего отца почувствовала свободу во всех сферах.

В частности, артистка стала "спамить" в фотоблоге своими обнаженными фотографиями. Похоже, это не очень нравится молодому жениху звезды, 27-летнему фитнес-тренеру Сэму Асгари. Так, он негативно отреагировал на пост, где его 40-летняя возлюбленная разместила серию снимков, на которых позировала только в стрингах.

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Бритни продемонстрировала прокачанную спинку и упругие ягодицы.

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

В ответ, будущий муж певицы оставил в комментариях "злой" смайлик и заявил, что он ревнует.

Интересно, что Спирс ограничила возможность другим пользователям комментировать эти горячие фотографии.

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