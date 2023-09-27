Бритни Спирс с большими ножами в руках напугала странными танцами в топе и трусах

Исполнительница в очередной раз заставляет своих поклонников волноваться за нее.

Американская певица Бритни Спирс напугала странными танцами с ножами.

В своем Instagram исполнительница опубликовала странный ролик. На видео артистка предстала в белых трусах и оранжевом топе в горошек. Как обычно, Бритни отрывалась в танце. Все бы ничего, но в руках исполнительница держала немалые ножи.

"Я начала играть на кухне с ножами! Не волнуйтесь, это фальшивые ножи! Хэллоуин скоро", — успокоила артистка поклонников.

Хотя певица и говорит, что ножи были фальшивые, впрочем, когда она ударяла ими, то был щелчок, характерный для настоящих. К слову, этого звука даже испугались собаки, которые находились на кухне, а впоследствии быстро убежали.

Бритни Спирс с ножами в руках устроила странные танцы в топе и трусах

Артистка запретила пользователям комментировать ее посты в фотоблоге. Позже она выходила на связь и публиковала видео, но уже без ножей.

Напомним, недавно певица Мадонна устроила дерзкую вечеринку. Артистка организовала откровенный праздник по случаю 18-летия приемного сына Дэвида.

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