Бритни Спирс с огромным пластырем на лбу пожаловалась на неудачную процедуру ботокса

Американская певица Бритни Спирс испугала поклонников кадрами с заклеенным лбом.

В новом видео у Instagram звезда появилась с большим пластырем на лице, прикрывавшим ее лоб. Как пояснила Бритни, с помощью такого метода она пытается устранить морщинки.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Спирс заявила, что отказалась от ботокса и теперь пытается вернуть молодость с помощью специальных патчей, разглаживающих кожу. К таким методам певице пришлось прибегнуть после неудачной процедуры с инъекциями ботокса.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

По словам Бритни, однажды косметолог сделала ей настолько неудачную ботулинотерапию, что она две недели не могла выйти из дома из-за перекошенного лица.

"Когда-то я колола ботокс, но меня это не устроило. Мой лоб был как раздутый, а веки опущенными. Я выглядела так, будто меня кто-то жестоко избил. Такой эффект держался целых две недели! Я плакала и спрашивала, когда это пройдет, а мне говорили: "О, ну еще неделю-две, иногда нервы могут дать обратный эффект". Бесов ботокс, это ужасно! Зачем я должен платить кучу денег, чтобы выглядеть избитой? В чем смысл?", — возмутилась Бритни.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

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