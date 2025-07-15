Бритни Спирс солгала о третьем ребенке и ошарашила Сеть: что на самом деле происходит в жизни звезды

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

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Американская поп-звезда Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания - на этот раз из-за загадочной публикации о якобы усыновлении девочки по имени Леннон Лондон.

Так, на днях в Instagram 43-летней артистки появилось загадочная публикация с ее фирменным танцем в розовом боди, записанным в прихожей дома звезды. Под видео Бритни написала, что стала мамой маленькой Леннон Лондон Спирс и восторженно рассказала о ее очаровательном платьице с надписью "Я здесь новенькая!". Впрочем, никакого ребенка в кадре не было, как и какого-либо подтверждения факта усыновления, а лишь эмоджи в форме веселых гримас.

Вскоре источники, близкие к окружению певицы, заявили в комментарии для TMZ, что никакого усыновления не произошло. А детская переноска, которая попала в кадр, на самом деле предназначена для кукол.

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Пост Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Инсайдеры намекнули, что публикация была своеобразным троллингом или эмоциональным экспериментом Бритни, которая в последнее время регулярно удивляет публику неожиданными публикациями. Сама же артистка не предоставила никаких объяснений.

Интересно, что еще в январе этого года Бритни действительно открыто заявляла о желании снова стать мамой. Впрочем, в итоге ни усыновления, ни как минимум нового домашнего любимца у звезды не появилось.

В то же время Спирс также говорила о переезде в Италию. Но и это заявление оказалось ложью — никаких подтвержденных планов или подготовки к переезду не зафиксировано. Тем временем сейчас Бритни воспитывает двух сыновей от брака с Кевином Федерлайном - Шону 20, а Джейдену 18 лет. Недавно младшему звездная мама недавно сделала роскошный подарок.