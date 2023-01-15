Бритни Спирс станцевала в мини-платье и показала средний палец после скандала в ресторане

Американская поп-звезда Бритни Спирс не дает своим поклонникам расслабиться, ежедневно давая новые поводы для обсуждений.

На днях исполнительницу заметили в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе, где она озадачила гостей заведения поведением. Когда артистка заметила, что ее снимают, она ушла из ресторана.

А потом на странице Бритни в Instagram появилось новое видео с ее танцами. В ролике Спирс появляется в мини-платье белого цвета с желтыми полосками и белыми сапогами. После танцев, в конце видео, артистка ткнула всем средний палец. Видимо, этим жестом звезда хотела показать, что она думает о критике в свой адрес.

Напомним, на днях Бритни Спирс вместе с мужем Сэмом Асгари посетили один из ресторанов в Лос-Анджелесе. Там артистка начала странно вести себя, что-то выкрикивать на весь зал и всячески привлекать к себе внимание. Асгари не выдержал этого шоу и покинул заведение. Тем временем собравшиеся в ресторане начали снимать Бритни на телефоны. Увидев это, Спирс тоже ушла из ресторана.

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