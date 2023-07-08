Бритни Спирс ударил охранник звезды NBA на глазах у топлы: появилось видео инцидента

В Сети появилось видео с избиением американской певицы Бритни Спирс начальником службы безопасности клуба NBA, сопровождавшего баскетболиста Виктора Вембаньяму.

Как известно, инцидент произошел 5 июля в холле одного из заведений Лос-Анджелеса. Вембаньяма направлялся внутрь, как его увидела Спирс. Певица захотела поздравить спортсмена и сфотографироваться с ним. Однако как только она подошла к звезде баскетбола, ее оттолкнул его охранник.

По версии бодигарда Вембаньямы, Спирс подошла из-за спины и коснулась баскетболиста. Охранник среагировал на это как на опасность для своего клиента и оттолкнул исполнительницу. Позже он извинился и признался, что не узнал Бритни.

В свою очередь Бритни Спирс рассказала, что было очень громко и она действительно подошла из-за спины к Вембаньяме, похлопала его по плечу, чтобы тот обратил внимание на нее. Впрочем, охрана спортсмена, по словам Спирс, ударила ее по лицу так, что у нее слетели очки.

Исполнительница подала иск в полицию против бодигарда Виктора Вембаньямы.

Напомним, ранее Бритни Спирс прокомментировала произошедший с ней неприятный инцидент. По словам звезды, она уже привыкла к травматическим переживаниям в ее жизни, однако она не была готова к тому, что случилось в ту ночь. Также артистка подчеркнула, что в тот вечер она тоже была в сопровождении охраны и ее преследовало по меньшей мере 20 фанатов. Однако никто из бодигардов артистки на них не набросился.

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