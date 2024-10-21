Бритни Спирс в белом платье и фате удивила заявлением о свадьбе: "Я вышла замуж"

Артистка заговорила о замужестве, но есть один нюанс.

Американская поп-певица Бритни Спирс неожиданно заговорила о своем замужестве.

В частности, артистка в Instagram опубликовала интересный ролик. На кадрах знаменитость предстала в белом атласном платье и с фатой на голове. Певица заявила, что вышла замуж. Правда, есть один нюанс. Бритни Спирс заявила, что "вышла замуж" за саму себя, и это, мол, было ее лучшее решение.

"День, когда я вышла замуж за себя... Возвращаю это обратно, потому что это может показаться стыдным или глупым, но я думаю, что это самая яркая вещь, которую я когда-либо делала", — заявила исполнительница.

Бритни Спирс / Фото: Instagram Бритни Спирс

Отметим, Бритни Спирс сделала странный пост после того, как распространились слухи, что она собирается узаконить отношения с бойфрендом Полом Солизом, который является ее бывшим работником. Мужчина недавно подал на развод и перевез своих троих детей жить к певице. К слову, об отношениях Спирс и Солиза стало известно в феврале этого года.

Напомним, недавно австралийская актриса Ребел Уилсон официально заключила брак со своей возлюбленной Рамоной Агрумой. Пара отыграла роскошную свадьбу в Италии.

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