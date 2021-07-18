Бритни Спирс в эмоциональном посте послала на х*й тех, кто не доволен ее танцами в гостиной

Артистка поделилась всем, что у нее за это время накипело.

Американская певица Бритни Спирс, которая в начале июля проиграла в суде и осталась под опекунством отца, не выдержала.

Артистка в Instagram оставила большой эмоциональный пост, в котором ответила тем, кто критикует ее за странные танцы в гостиной. Бритни сообщила, что пока остается под опекунством отца, на сцену больше не выйдет.

"Для тех из вас, кто выбирает критиковать мои видео. Слушайте, я не собираюсь выступать на любых сценах в ближайшее время, пока мой отец решает, что мне носить, говорить, делать или думать Я делаю это последние 13 лет. Я бы предпочитала делиться видео с моей гостиной, а не со сцены в Вегасе, где некоторые люди отошли далеко, что не могли даже пожать мне руку. Поэтому я подсела на травку", — рассказала Спирс.

Кроме того, выразила исполнительница и недовольство тем, что на музыкальной церемонии ее сестра Джейми вместо нее получила награду.

"И нет, я не собираюсь наносить тяжелый макияж и пытаться снова попробовать себя на сцене, и я не смогу еще долго заниматься ремиксами на мои песни и уговаривать включить мою новую музыку в мое шоу для моих фанатов. Поэтому я ухожу! Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни с ремиксами! Моя так называемая система поддержки сильно задела меня. Эта консервативность убила мои мечты ... Поэтому все, что у меня есть, это надежда и надежда — единственное, что в этом мире очень трудно убить ... но люди все еще пытаются!" — отметила Бритни.

instagram.com/britneyspears

А тех, кто пытается сломать ее мечты, Спирс послала на три буквы.

"Для тех женщин, которые говорят, что все это очень странно, у меня все еще есть надежда на сказку! Идите на х*й. Как я уже сказала, надежда это все, что у меня есть сейчас. Вам повезло, что я хотя бы что-то публикую. Если вам не нравится то, что я публикую, отписывайтесь. Люди пытаются убить надежду, потому что надежда — одна из наиболее уязвимых и хрупких вещей. Пойду сейчас почитаю, твою мать, сказку. PS Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной, или это не по вашим стандартам ... идите прочитайте гребаную книгу!" — посоветовала Бритни.

Напомним, что недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права.

По словам исполнительницы, во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении пяти лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Отец эту информацию опроверг, а суд отклонил просьбу артистки об отмене опекунства.

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