Бритни Спирс в эмоциональном видео сообщила, что у нее впервые в жизни появился планшет

До этого артистка имела лишь "маленький телефон".

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно обнажила грудь в знак протеста и ошеломила фанатов, поделилась с фанатами радостной новостью.

У артистки впервые в жизни появился iPad. Об этом она сообщила в эмоциональном видео, которым поделилась с фолловерами в Instagram. В нем Бритни, как ребенок, радуется приобретению:

"Друзья, у меня большие новости. Сегодня я получила свой первый iPad. Я так рада! У моих детей был iPad, но я получила свой только сейчас. Это грандиозный день! У меня всегда был маленький телефон, но теперь у меня есть iPad, и я чувствую, что моя жизнь меняется. Я так взволнована!" — призналась Спирс.

В свою очередь, фаны были шокированы, что до этого момента звезда не имела даже собственного iPad. Они это связали с тем, что, вероятно, певицу до такой степени контролировали, что даже выбирали, какими гаджетами она может пользоваться.

Отметим, что несколько недель назад Бритни Спирс наняла собственного адвоката Мэтью Розенгарта, который попытается ей помочь избавиться от опекунства отца Джейми Спирса.

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До этого, в конце июня, Бритни впервые за 13 лет опекунства отцом выступила в суде, где поделилась ужасными подробностями контроля над ней. В частности, артистка поделилась, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права.

По словам исполнительницы, во время принудительного лечения от психического расстройства ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" в течение пяти лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

А экс-охранник исполнительницы рассказывал, что за ее телефоном следили, и ей не разрешалось выходить на улицу в одиночку. А если она хотела хоть что-то сделать, то обязательно должна была спросить об этом отца. Кроме того, отец по 3-4 раза в день звонил Бритни, чтобы узнать, что происходило. Если же кто-то из гостей посещал дом Спирс в Лос-Анджелесе, их сумки обязательно обыскивали.

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