Бритни Спирс в красном бикини захватила соблазнительными движениями на берегу океана

Артистка поделилась видео с отдыха.

Популярная певица Бритни Спирс, которая на днях выступила в суде против опекунства отца, поехала на отдых к океану вместе с любимым.

В своем фотоблоге звезда поделилась новым видео с отдыха, на котором появилась в красном бикини и медицинской маске. Исполнительница игриво позировала на берегу океана, изгибаясь как кошка. Бритни то ждала волну, то делала "ангела" на песке.

"Мне нравится шум океана ночью, и мне нравится слышать, как люди смеются над моем балконе... Здесь единение, и оно бесконечно! Вот я играю в грязи и делаю ангелов на песке возле океана! Больше, чтобы прийти... Больше, чтобы поделиться... Больше, чтобы мечтать... Больше, чтобы надеяться... И многое другое, чтобы молиться!", — написала в посте под роликом знаменитость.

Однако, в комментариях фолловеры отметили, что видео артистка сняла еще в сентябре прошлого года во время отдыха на Гавайях. Они сравнили прошлые посты певицы, и заметили, что звезда одета точно так же, как в новом видео. А также отметили, что уже видели возле исполнительницы на пляже те же водоросли.

Напомним, недавно Бритни Спирс сделала эмоциональный пост в своем фотоблоге. Артистка извинилась перед фанами за то, что в течение двух лет имитировала счастливую жизнь.

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