Бритни Спирс в купальнике показала, как с мужем развлекается на яхте

Всемирно-известная американская певица Бритни Спирс поделилась семейным контентом.

В частности, счастливая исполнительница опубликовала в Instagram видео со своим мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари. На коротком ролике артистка показала, как проводит время с любимым.

В общем, супруги вместе отдыхали на яхте. Счастливая Бритни обнимала своего любимого и танцевала в голубом купальнике и солнцезащитных очках.

"Это просто невероятно… Надела свои большие очки от Джессики Симпсон и удивляю мужа! Как говорят большинство пользователей Instagram – очень хорошо", — поделилась исполнительница.

Поклонники Бритни в комментариях под видео порадовались за своего кумира. Они отметили, что рады видеть ее счастливой.

Отметим, что Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году во время съемок клипа Бритни на трек Slumber Party, где Сэм играл главную роль. В 2017 году пару начали все чаще замечать вместе. В сентябре 2021-го Асгари сделал предложение звезде. А уже в этом году влюбленные сыграли свадьбу.

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