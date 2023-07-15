Бритни Спирс в купальнике показалась верхом на коне и рассказала, чем теперь занимается

Американская певица Бритни Спирс после окончания певческой карьеры продолжает открывать для себя новые сферы жизни.

Так, на днях звезда впервые покаталась верхом на коне во время прогулки по пляжу. Счастливыми фото с побережья Бритни поделилась с фанами в Instagram. Спирс сидела верхом в желтом купальнике и черных шортах, а от солнца прикрыла лицо ковбойской шляпой и очками.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

"Первый раз на коне на пляже! Я испугалась, потому что еще никогда не чувствовала себя такой живой", — написала под фото с отдыха Бритни.

В отпуске певица не теряет времени и кроме верховой езды освоила еще одно хобби — теперь она делает браслеты и кольца из бисера. Украшениями, которые Бритни сделала сама, она тоже похвасталась перед фанами в новом видео.

"Веселье на солнце! Мой купальник великоват, и я сейчас делаю браслеты", — неожиданно сообщила звезда.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Однако и свои взбалмошные танцы Бритни также не оставила. После прогулки на лошадях Спирс снова закружилась в танце на камеру. Окружение певицы, похоже, ее выступления на камеру уже не волнуют — во время записи видео мужчина звезды Сэм Асгари на фоне сидел в телефоне и даже не обращал внимания на то, как танцует его жена.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

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