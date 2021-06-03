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Бритни Спирс в купальнике впервые показала упругие ягодицы: "Наслаждайтесь"

Бритни Спирс в купальнике впервые показала упругие ягодицы: "Наслаждайтесь"

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Бритни Спирс в купальнике впервые показала упругие ягодицы: "Наслаждайтесь"

instagram.com/britneyspears

Звезда отметила, что ранее ни разу не публиковала фото этой части тела.

Американская певица Бритни Спирс поделилась редким контентом.

Так, в своем фотоблоге 39-летняя артистка разместила фото, где демонстрирует свои упругие ягодицы. На снимках звезда нулевых появилась в салатовом сплошном купальнике и черной шубке. Исполнительница отметила, что ранее ни разу не публиковала фото этой части тела.

© instagram.com/britneyspears
instagram.com/britneyspears

"Я знаю, фото немного размыто, но мой телефон двигался, вот почему. Я никогда не показываю свои ягодицы в Instagram и нет... Я не ношу стринги!!! Ну-ну... Вот мои ягодицы, дамы и мужчины!!! Наслаждайтесь!" — написала Бритни.

Со своей стороны, пользователи заверили, что некачественное фото никоим образом не испортило восторга от увиденного.

  • Размытость добавляет ощущение 80-х
  • Хорошие ягодицы
  • Какое тело!

Напомним, ранее Бритни Спирс расстегнула откровенный латексный комбинезон и засветила грудь. Артистка показалась без фильтров.