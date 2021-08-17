Бритни Спирс в одних трусиках снялась в эротической фотосессии посреди парка

Артистка вновь обнажила пышный бюст.

Американская певица Бритни Спирс, отец которой ранее заявил о готовности отказаться от роли ее опекуна, нашла новый способ выражать протест и принимать себя.

И этот способ, явно, очень радует поклонников исполнительницы. Так, артистка снова запостила на странице в Instagram серию снимков, на которых изображена топлесс. Пикантная фотосессия звезды состоялась на территории ее дома среди природы.

instagram.com/britneyspears

instagram.com/britneyspears

instagram.com/britneyspears

В то же время, Бритни объяснила фанам свои обнажения. По словам артистки, таким образом она учится принимать себя и свое тело, а также это дает ей возможность чувствовать себя более уверенной в себе.

"Я женщина ... красивая, чуткая, которой нужно посмотреть на себя в чистом виде. Нет, я не собираюсь сниматься топлес до конца своей жизни, потому что это наскучит, но это чертовски помогает, когда тебе надо быть просветленным!" — добавила артистка.

instagram.com/britneyspears

instagram.com/britneyspears

Напомним, что на днях Бритни Спирс в обтягивающем комбинезоне радостно станцевала на видео после отказа отца быть ее опекуном. Артистка порадовала поклонников.

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