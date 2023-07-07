Бритни Спирс в ресторане ударил начальник службы безопасности клуба NBA

Американскую поп-звезду Бритни Спирс побил начальник службы безопасности NBA.

Инцидент произошел вечером 5 июля в одном из заведений Лас-Вегаса. Спирс увидела 19-летнего баскетболиста Виктора Вембаньяму, выступающего за баскетбольный клуб "Сан-Антонио Сперс" и сборную Франции.

Он был в сопровождении начальника службы безопасности клуба Дамиана Смита. Увидев Вембаньяму, Спирс захотела с ним сфотографироваться. Она подошла к нему сзади и положила руку на плечо. Охранник баскетболиста не узнал звезду, он оттолкнул артистку тыльной стороной руки и попал прямо по лицу, пишет TMZ. В результате удара артистка якобы упала на землю и с нее слетели очки.

Бритни Спирс в ресторане побил охранник Виктора Вембаньямы / Фото: tmz.com

По другой версии, охранник ударил Бритни по руке, а затем ее рука попала по ее лицу.

Позже охранник Виктора Вембаньямы принес извинения исполнительнице. Он якобы подошел к ее столику со словами: "Вы понимаете, каково это, когда вас окружают фанаты". Он также сказал, что не узнал ее в момент удара.

Служба безопасности Бритни провела некоторое время с охранником Виктора, после чего ее команда подала заявление в столичное полицейское управление о нанесении побоев. Источники TMZ передают, что это не рассматривается как уголовное дело, поскольку в полиции определили, что Смит не пытался навредить Бритни, а скорее защищал Виктора Вембаньяму.

Виктор Вембаньяма / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Бритни Спирс эмоционально обратилась к сыновьям, заявившим о ее злоупотреблении наркотиками. Звезда не смогла молчать после упреков родных в свой адрес.

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