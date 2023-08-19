Бритни Спирс в салатовых мини-трусах, обтеревшись салфеткой, странным танцем отреагировала на разрыв с мужем

Американская певица Бритни Спирс вслед за экс-супругом Сэмом Асгари нарушила молчание по поводу их развода.

Несколько часов назад Бритни на странице в Instagram разместила очередное чудаковатое видео, в котором предстала в мини-трусах салатового цвета, черном топе и черных сапогах. Спирс сделала вечерний макияж, а волосы распустила.

В ролике звезда сначала вытирает себя салфеткой, а затем начинает активно танцевать свои несколько странные танцы. Видео Бритни сопроводила подписью, в которой подтвердила, что они с Сэмом Асгари разошлись. Причем экс-возлюбленного она назвала его полным именем – Хесам:

"Как все знают, Хесам и я с недавних пор не вместе. Шесть лет – долгий период, чтобы быть с кем-то, поэтому я немного шокирована… но… Я не хочу объяснять почему, потому что это, честно говоря, никого не касается! Но, честно говоря, я уже не могла терпеть боль!" – прокомментировала Бритни.

Бритни Спирс впервые прокомментировала развод с Сэмом Асгари

Она добавила, что получает много поддержки от друзей в этот непростой для нее период. Также Спирс отметила, что ее "Instagram может казаться идеальным, но это далеко от реальности":

"Я хотела бы показать свои эмоции и слезы о том, что я действительно испытываю, но почему-то мне всегда приходилось скрывать свои слабости! Если бы я не была крепким солдатом своего отца, меня бы уже отправили куда-то к врачам чинить. Я буду настолько сильной насколько смогу ", – добавила Бритни.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, ранее развод с Бритни Спирс прокомментировал ее экс-возлюбленный Сэм Асгари. По словам фитнес-тренера, они расходятся мирно и с уважением друг к другу.

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