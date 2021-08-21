Бритни Спирс в топе и мини-шортах озадачила своими танцами: "Она просит о помощи"

Бритни Спирс в топе и мини-шортах озадачила своими танцами: "Она просит о помощи"

Артистка станцевала под песню "S.O.S".

Известная американская певица Бритни Спирс, которую недавно обвинили в нападении на домработницу, озадачила своих фанатов.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала новое видео, в котором она станцевала в топе и мини-шортах. В видеоролике звучала песня Indila под названием "S.O.S".

Поклонники озадачились новым постом исполнительницы. Ведь в треке поется о том, что у героини есть проблемы, и она не в состоянии с ними справиться и просит о помощи.

Поэтому фанаты Бритни подумали, что таким образом певица подает какие-то сигналы. В частности, в комментариях писали следующее:

Мне кажется, она пытается сообщить о каких-то проблемах

Будь сильной, Бритни!

Бритни просит о помощи!

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Отметим, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом в 2020 году сторонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фанаты восстановили движение #FreeBritney, которое начали еще в 2009-м.

В июне этого года Бритни впервые сделала публичное заявление в зале суда. Певица рассказала, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

Впрочем в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под опекунством отца. Однако звезда продолжала и дальше бороться за свои права. И вот наконец отец певицы Джейми Спирс заявил, что согласен отказаться от прав опеки над дочерью.

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