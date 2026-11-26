Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

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Американская певица Бритни Спирс после продолжительного семейного конфликта возобновила общение с родителями, сестрой Джейми Линн и сыновьями и провела с ними День благодарения.

44-летняя артистка приехала в Луизиану, где собрались ее самые близкие родственники. На встрече присутствовала сестра певицы Джейми Линн с мужем Джейми Уотсоном и дочерьми Мэдди и Айви. Также Бритни увиделась с сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом. По информации TMZ , к семейному воссоединению присоединились и родители звезды - Джейми и Линн Спирс. Такой шаг стал неожиданностью после взаимных претензий и публичных споров. Более того, перед встречей певица сделала личное признание, которое впоследствии убрала из своего Instagram.

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Бритни Спирс с сыновьями / © Getty Images

В преддверии Дня благодарения Бритни опубликовала обращение к родным, в котором призналась, что скучает по ним и сожалеет о некоторых своих предыдущих высказываниях. В то же время артистка объяснила, почему раньше возвращалась к болезненным воспоминаниям о семейных отношениях.

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«Я так счастлива, что у меня такая прекрасная семья… Мне очень жаль, что я вспоминала прошлые проблемы, но, думаю, я сделала это, потому что поняла, что должна защищать свое сердце. Именно так я люблю, и когда люблю вас, очень люблю», — написала певица.

Бритни Спирс с сыновьями / © instagram.com/britneyspears

Кроме этого, исполнительница откровенно рассказала о собственном поведении. Она признала, что иногда бывает слишком упрямой и может реагировать по-детски. Также Бритни дала понять, что раньше не решалась обсуждать все обиды напрямую с родственниками. Теперь же, похоже, она хочет оставить позади прошлое и вернуть близких в свою жизнь.

Бритни Спирс с папой / © Getty Images

Семейное примирение прошло на фоне очередного обострения отношений артистки с родными. В начале ноября Бритни публично выражала недовольство поведением сестры Джейми Линн и бывшего мужа Кевина Федерлайна. В частности, певица упрекала сестру в том, что во время ее приездов в Луизиану ей не разрешали брать на руки племянницу Айви.

Бритни Спирс с мамой / © instagram.com/britneyspears

Причиной многолетнего отчуждения осталась и история попечительства над Бритни. На протяжении 13 лет жизни, финансы и личные решения находились под контролем опекунов, среди которых был отец Джейми Спирс. Этот период артистка неоднократно называла травматическим и откровенно обвиняла родных в чрезмерном контроле.

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Бритни Спирс с сестрой / © Getty Images

В ноябре 2021 года суд прекратил попечительство, однако пережитое продолжало влиять на отношения певицы с семьей. Даже после завершения судебной истории Бритни неоднократно возвращалась к этой теме в своих публичных обращениях.

Бритни Спирс с родителями / © instagram.com/britneyspears

Отметим, многолетнее попечительство над Бритни Спирс началось в 2008 году на фоне его личного кризиса. После прекращения певица получила возможность самостоятельно распоряжаться собственной жизнью и финансами. Впрочем, восстановить отношения с самыми близкими людьми оказалось гораздо сложнее.

Напомним, недавно Бритни Спирс проигнорировала важное событие сыновей и болезненно их разочаровала.

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