Бритни Спирс возобновила свою страницу в Instagram и показала веселые танцы

Фанаты подозревают, что что-то случилось

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно удаляла свою страницу в Instagram, решила вернуться к виртуальной жизни.

Звезда возобновила свой аккаунт и даже успела опубликовать ролик. На видео звезда показала свои веселые танцы под песню Are You Gonna Go My Way.

Кроме этого, знаменитость показала некоторые фотографии, как она утверждает, со своей помолвки.

"Делюсь с вами некоторыми кадрами, как я отпраздновала мои помолвку. Я до сих пор не могу в это поверить. Я не могу долго не пользоваться Instagram, поэтому я возвращаюсь", — подписала пост исполнительница.

Бритни Спирс возобновила свою страницу в Instagram / instagram.com/britneyspears

Однако, поклонники продолжают волноваться за нее. Они заметили, что это старый контент:

Что случилось? Фото, которые ты показала, были сделаны два года назад!

Это фото выглядит так же, как и те, что ты публиковала в феврале!

Лицо снова какое-то грустное...

Напомним, недавно Бритни Спирс объявила о помолвке с бойфрендом после почти пяти лет отношений. Кольцо изготовил дизайнер из Нью-Йорка Роман Малаев.

