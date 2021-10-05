Бритни Спирс впервые обратилась к фанам после освобождения от опеки: "Я плакала два часа"

Бритни Спирс впервые обратилась к фанам после освобождения от опеки: "Я плакала два часа"

Артистка тронута преданностью своих поклонников.

Американская поп-певица Бритни Спирс, которая после 13 лет освободилась от жесткого опекунства своего отца, обратилась к своим сторонникам.

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Так, именно фанаты звезды следили за состоянием кумира, замечали тайные сигналы о помощи, восстановили движение #FreeBritney и устраивали акции протеста против опеки Джейми Спирса. На странице в Instagram тронута знаменитость обратилась к поклонникам.

"Движение #FreeBritney... У меня нет слов... Из-за вас, друзья, и вашу постоянную устойчивость в освобождении меня от опекунства, моя жизнь сейчас в этом направлении!!! Я плакала прошлой ночью два часа, потому что мои фанаты лучшие и я знаю это... Я чувствую ваши сердца, а мы чувствуете мое... Это правда!!!" — написала звезда.

Также Бритни опубликовала видео, где щеголяет новой прической.

Фолловеры отметили, что исполнительнице изрядно идет такая прическа.

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