Бритни Спирс впервые показала, какой сюрприз ей устроил молодой жених на 40-летие

Парочка праздновала день рождения звезды в Мексике.

Американская поп-дива Бритни Спирс 2 декабря отпраздновала 40-летие.

Спустя почти два месяца после праздника артистка все же решила показать, какой сюрприз ей устроил молодой жених, 27-летний фитнес-тренер Сэм Асгари. Так, знаменитость впервые за 13 лет улетела за границу вместе с любимым. До этого звезда не покидала США из-за опекунства своего отца. Так что парочка для отпуска выбрала Мексику. Там будущий муж Бритни организовал прогулку на яхте, роскошный фейерверк и надпись на песке "С днем рождения, Бритни".

Соответствующее видео знаменитость опубликовала в своем Instagram.

"Возвращение к моему дню рождения! Они написали мое имя на песке… Такой классный день", – поделилась эмоциями счастливая артистка.

В ответ Сэм написал: "О, они напишут твое имя на луне".

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