Бритни Спирс впервые после ареста показала свой счастливый вид с сыном

Американская поп-икона Бритни Спирс впервые публично вышла на связь с фанатами после ареста за вождение в нетрезвом состоянии.

В новом видео на своем Instagram-аккаунте она продемонстрировала, как проводит время со своим 19-летним сыном Джейденом и поблагодарила тех, кто поддерживает ее в сложный период жизни. Знаменитость появилась в двух разных образах. Сначала — в белом комплекте из шорт и топа, открывающего живот, затем — в более сдержанном сочетании джинсов-скинни, майки и пиджака. В кадре Бритни выглядела счастливой, улыбалась и несколько раз показала свои известные танцевальные движения.

«Спасибо вам, друзья, за всю вашу поддержку. Проводить время с семьей и друзьями — это такое благословение! Оставайтесь добрыми», — написала она под роликом.

Как сообщает Daily Mail, позитивный настрой Бритни объясняют тем, что она серьезно решила изменить свой образ жизни. После ареста звезда не употребляла алкоголь и регулярно посещает встречи Анонимных Алкоголиков в Лос-Анджелесе.

Видео быстро разошлось по сетям: хотя певица вскоре закрыла свой Instagram, фанаты сохранили ролик и распространили его на разных платформах.

Напомним, недавно пьяную Бритни Спирс арестовали полицейские. Певица должна была предстать перед судом.